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رسميًّا.. الإسباني "بابلو ماشين" مدربًا للرائد

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رسميًّا.. الإسباني "بابلو ماشين" مدربًا للرائد رسميًّا.. الإسباني "بابلو ماشين" مدربًا للرائد
خلفًا للبلجيكي "بيسنيك هاسي"

رسميًّا.. الإسباني

أعلن نادي الرائد تعاقده مع المدرب الإسباني "بابلو ماشين"؛ ليتولى الإشراف الفني على الفريق الكروي الأول ابتداء من الموسم المقبل خلفًا للبلجيكي "بيسنيك هاسي".

ويملك بابلو ماشين صاحب الـ45 عامًا خبرة كبيرة في الدوري الإسباني؛ إذ قاد نومانسيا من 2011 حتى 2013، ودرب جيرونا لمدة 4 أعوام من 2014 إلى 2018، ثم تولى تدريب إشبيلية موسم 2018/ 2019.

وتولى ماشين تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إسبانيول في 2019، ودرب ديبورتيفو ألافيس موسم 2020/ 2021.

كما تولى ماشين تدريب فريق العين السعودي في فبراير الماضي قبل أن تستغني عنه إدارة النادي بعد تأكد هبوط الفريق إلى مصاف أندية الدرجة الأولى.الرائد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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