«البحوث الفلكية» يعلن موعد الإنقلاب الصيفي.. تعرف عليه

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أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد فان موعد الانقلاب الصيفى بنصف الكره الشمالى لهذا العام سوف يوافق الاثنين 21 من يونيو 2021، إيذانا ببدء فصل الصيف فلكيا.

وسيكون يوم 21 يونيو هو أطول نهار في عام 2021 في نصف الكرة الشمالي، حيث أن هذا هو اليوم الذي تصل فيه الشمس في رحلتها السنوية إلى أقصى إرتفاع لها شمالا، في كوكبة السرطان 23.5 درجة شمالاً.

تحدث الانقلابات (الصيفى والشتوى) نتيجة أن محور دوران الأرض- حول نفسها يميل بزاوية 23.5 درجة على مستوى مدارها حول الشمس.

يظل اتجاه محور دوران الأرض ثابتًا في الفضاء أثناء دورانه حول الشمس، بينما يتحرك خط رؤية الأرض للشمس عبر دائرة الأبراج. نتيجة لذلك، يميل القطب الشمالي للأرض أحيانًا نحو الشمس (في يونيو)، وفي أوقات أخرى يميل بعيدًا عنه (في ديسمبر). يؤدي هذا إلى ظهور الفصول على الأرض.