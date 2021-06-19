بينيت لنتنياهو: أمامك 14 يوما لإخلاء مقر رئاسة الوزراء

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أفادت القناة 12 العبرية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت أرسل رسالة إلى رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو مفادها أنه يتعين عليه إخلاء المقر الرسمي لرئيس الوزراء في شارع «بلفور» بمدينة القدس المحتلة في غضون أسبوعين.

وأضافت القناة أنه سيتم طرح تعديل قانوني الأسبوع المقبل في الكنيست بموجبه يجب أن يقوم أي رئيس وزراء منتهية ولايته بإخلاء المقر الرسمي في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز 14 يومًا من تاريخ أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

وأشارت القناة إلى أن نتنياهو يخطط لمغادرة مقر رئيس الوزراء في غضون «أسابيع قليلة» والانتقال إلى بيته في مدينة قيساريا الساحلية في المرحلة الأولى، حتى يتم توفير الشروط الأمنية للشقة التي يملكها في القدس ثم الانتقال هو وعائلته إليها.

ويعيش نتقالي بينيت في الوقت الحالي في مدينة رعنانا شمالي تل أبيب.