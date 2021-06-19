فنان خدع بصرية يشرح قصة البارون وارتباطه باسمه

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كشف أحمد عماد، فنان خدع بصرية، إن قصة البارون أنه كان يذهب إلى قصر البارون بشكل متكرر ويعشق قصة القصر المهجور وكان يتواجد في القصر بكثرة، ووكان يحاول معرفة سبب غلقه، مشيرًا إلى أنه سمع من بعض المواطنين أن القصر مسكون وبه أشباح.

وأضاف «عماد»، خلال لقائه مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم السبت، أنه بدأ يعمل ماجيك والناس ربطت اسمه بالماجيك والتواجد في مكان القصر بشكل جعل الناس يطلق عليه أحمد البارون نسبة لقصر البارون.

وتابع: «أنا بعمل ماجيك منذ 7 سنوات رغم أنني أعمل ماجيك وخدع بصرية وأنا في سن الـ 7 سنوات واحترفت مهنة الماجيك والسحر والخدع البصرية وأنا في سن الاعدادية من سن 17 سنة، وانضممت لاتحاد الماجيشن الخاص بالماجيك الخاص بأعمال السحر والخدع البصرية، ورئيسه مقيم في أمريكا.