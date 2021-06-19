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مستشار يعلن عن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

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مستشار السيسي يعلن عن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا مستشار يعلن عن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن اتفقت مع الاتحاد الإفريقي وهيئة مركز التنبؤ بالأمراض والوقاية الإفريقي لتوفير نحو 300 مليون جرعة إلى إفريقيا من لقاح «جونسون آند جونسون»، وسيكون نصيب مصر 25 مليون جرعة.

وأضاف تاج الدين في مداخلة هاتفية في برنامج «مانشيت» المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «عملنا عقد ودفعنا المقدم، وسيتم الحصول عليه بنظام الجرعة الواحدة، كما سعت مصر بكل الوسائل لإتاحة أكبر قدر ممكن من لقاحات كورونا».

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة: «خلال الشهور المقبلة سيجري تلقيح عدد كبير من المصريين قد يصل إلى 40% من السكان، وهي نسبة جيدة جدا، وعموما فإن توفير اللقاحات يتم بطريقة علمية ودعم سياسي كبير لإتاحة عدد كبير من اللقاحات».

المصرى اليوم

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