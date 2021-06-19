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استشاري بالقصر العيني: أعراض عيوب القلب لدى الأطفال قد لا تُكتشف في البداية

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استشاري بالقصر العيني: أعراض عيوب القلب لدى الأطفال قد لا تُكتشف في البداية استشاري بالقصر العيني: أعراض عيوب القلب لدى الأطفال قد لا تُكتشف في البداية

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قال الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب بكلية طب القصر العيني، إن بعض الأطفال الذين يولدون بعيوب خلقية في القلب قد لا تظهر عليهم أي أعراض، معقبًا: «مش كل العيوب بتظهر لما الطفل بيتولد، لما وزن الطفل بيزيد، أحيانًا يظهر العيب مع زيادة السن».

وتابع «الوكيل»، خلال حواره مع الإعلامي خالد صقر، ببرنامج «شارع القلب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أنه بعد ظهور الأعراض الخلقية في القلب، يتم العمل على علاج هذا الأمر بالأدوية إذا كان ممكنًا، وفي حال صعوبة هذا الأمر يتم التدخل الجراحي.

وأضاف أن ضيق الشريان الأورطي خطير للغاية، لأنه يحرم الكلى والكبد من الدم، ويرفع ضغط الدم بصورة كبيرة، وهذا قد يؤثر على نمو المخ.

المصرى اليوم

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