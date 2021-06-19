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ضبط هيروين وبانجو وحشيش بحوزة 3 عاطلين في أسوان

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ضبط هيروين وبانجو وحشيش بحوزة 3 عاطلين في أسوان ضبط هيروين وبانجو وحشيش بحوزة 3 عاطلين في أسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، السبت، القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 250 جرام من مخدر البانجو و56 جرام حشيش و10 جرام هيروين و2 سلاح أبيض.

كانت معلومات وردت بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة السلاح، حيث تم شن مأموريات للقبض عليهم، وتم ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتمت إحالتهم إلى النيابة، التي تولت التحقيق.

واستهدفت الحملة البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بجميع أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون، والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.

المصرى اليوم

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