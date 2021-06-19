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ضبط 25 لفافة «شابو» و60 قرصا مخدرا مع عاملين في سوهاج

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ضبط 25 لفافة «شابو» و60 قرصا مخدرا مع عاملين في سوهاج ضبط 25 لفافة «شابو» و60 قرصا مخدرا مع عاملين في سوهاج

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تمكن اليوم ضباط مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من ضبط عاملين بدائرة قسم أول مدينة سوهاج لقيامهما بالإتجار في المخدرات والترويج لها بين المدمنين بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على 25 لفافة لمخدر «الشابو»، و60 قرصا مخدرا.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، بقيادة الرائد مصطفى رأفت الشندويلى رئيس مباحث القسم، من ضبط 25 لفافة لمادة الشابو المخدر تزن حوالي 50 جراما، ومبلغ 130 جنيهاً، وهاتف محمول بحوزة أحمد. أ. ش «22 سنة – عامل» ويقيم بقسم أول سوهاج، وضبط 60 قرص تامول مخدر، ومبلغ 930 جنيهاً، وهاتف محمول، ومقص معدني، بحوزة السيد. س. ع «38 سنة- عامل» والسابق إتهامه في 5 قضايا «مخدرات، وسلاح بدون ترخيص، وسرقة متنوعة»، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر بواقعتى الضبط المحضرين اللازمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المصرى اليوم

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