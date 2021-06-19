بايرن ميونخ يفتح أبوابه أمام راموس

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كثيرا ما يعود اللاعب قبل اعتزاله إلى نايه الأم، لكن النجم الإسباني سيرجيو راموس، الراحل مؤخرا عن ريال مدريد، لا يبدو قريبا من ذلك.

فرغم عشقه لناديه الأم شبيلية، إلا أن راتبه البالغ نحو 12 مليون يورو سنويا، يجعل من العودة أمرا مستحيلا، حسبما يرى موقع "شبورت 1" الألماني.

لكن الأموال يملكها نادي باريس سان جرمان الفرنسي، ويمكنه بسهولة التعاقد مع راموس من هذه الناحية، خصوصا أنه بحاجة إلى من يحل محل المدافع البرازيلي، تياجو سيلفا.

بعد رحيل دافيد ألابا وجيروم بواتينج وخافي مارتينيز عن بايرن، سيواجه المدرب الجديد يوليان ناجلسمان نقصا حادا في المدافعين، أصحاب المستوى والخبرة الطويلة.

وعلى ما يبدو، فإن راموس يمكنه أيضا أن يرى نفسه في "زيبنر شتراسه" (مقر بايرن ميونيخ) في المستقبل، فبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية قامت الإدارة الخاصة بأعمال اللاعب، قبل مدة، بجس النبض في ميونخ، من أجل معرفة ما إذا كان من الممكن أن يكون هناك تعاون مستقبلا، بين راموس وبايرن.

لكن الرئيس التنفيذي المستقبلي للنادي، أوليفر كان، سبق أن صرح في فبرايرالماضي، بأنه ليس هناك أي شيء بخصوص اهتمام بايرن بالمدافع الإسباني، فالسن والراتب يمكن أن يكونا عاملين حاسمين، في عدم وجود اهتمام قوي بالأمر.

لكن وضع راموس الآن أصبح مختلفا، عما كان في شهر فبراير فقد أصبح متاحا دون شرط جزائي، فهل سيغير ذلك من وجهة نظر رؤساء بايرن ميونخ في الوقت القريب؟

يقول موقع "شبورت 1" إنه رغم ذلك، ورغم حاجة دفاع بايرن لتعزيز صفوفه، إلا أن تعاقد البافاري مع راموس هي على الأرجح مسألة مشكوك فيها.