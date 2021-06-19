«المصري اليوم» تكشف كواليس اتصال الخطيب مع أبوريدة في أزمة مباراة الأهلي والترجي

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أجرى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اتصالا هاتفيا بالمهندس هاني أبوريدة عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وعضو المكتب التنفيذي «كاف»، لبحث تداعيات أحداث مباراة الأهلي والترجي التونسي.

أبوريدة أكد للكابتن محمود الخطيب على كامل دعمه للنادي الأهلي في هذه الظروف، مشددا عليه أن كل الامور تحت السيطرة، مؤكدا أن حياة لاعبي النادي الاهلي وبعثة الأحمر في أمان.

وشدد أبوريدة على الكابتن محمود الخطيب، أنه يبذل قصارى لمساعدة النادي الاهلي في هذا الموقف، وأنه فتح خطوط اتصال واسعة مع كافة المسئولين، لاتخاذ القرار الأفضل بما يتماشى مع اللوائح.

واتفق الطرفان على ضمان تأمين بعثة الأهلي ولاعبيه، قبل خوض اللاعبين المباراة، وهو ما تم إبلاغ مراقب المباراة به، لأخذ تعهد على الجانب التونسي قبل مواصلة اللقاء.

وتأخر انطلاق مباراة الأهلي والترجي التونسي المزمع إقامتها في تونس مساء اليوم، في ذهاب الدور نصف النهائى من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بسبب إطلاق الأمن قنابل الغاز المسيلة للدموع على مشجعي الترجي وهو ما تضرر منه لاعبي الأهلي.