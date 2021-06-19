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سجل محمد شريف هدفا ملغيا في شباك الترجي التونسي عند الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول المقام بينها مساء اليوم على أرض ملعب ستاد رادس في جولة ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2020- 2021.

وبعدما سجل مهاجم الأهلي الهدف مستغلا عودة الكرة من حارس الترجي بعد تسديدة حمدي فتحي، لجأ فيكتور جوميز حكم اللقاء لتقنية الفيديو ليلغى الهدف بداعى التسلل.

أعلن يتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي الذي سيخوض مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، أمام فريق الترجي التونسي، المقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق. خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج. خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وصلاح محسن ومحمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: على لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وأفشة وكهربا وحسين الشحات ووالتر بواليا ووليد سليمان.

ويخوض الأهلي مباراة الترجي الليلة؛ بهدف تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس في عقر داره، لتسهيل مهمة الفريق خلال مباراة العودة المقرر إقامتها في بالقاهرة في السادس والعشرين من يونيو الجاري.