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توأمان ترفضان خوض نزال بينهما في نهائي بطولة تايكوندو

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توأمان ترفضان خوض نزال بينهما في نهائي بطولة تايكوندو توأمان ترفضان خوض نزال بينهما في نهائي بطولة تايكوندو

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شهدت بطولة تايكوندو للأطفال في كازاخستان حدثا طريفا، تمثل برفض شقيقتين توأمين خوض نزال بينهما على لقب بطولة فئة دون 24 كغ للإناث، وفضلتا اختيار طريقة طريفة لتحديد هوية البطل.

وتفاجأ الحضور في المباراة النهائية برفض الشقيقتان التوأم آية وساية كينجيغالي خوض نزال بينهما، بعدما وصلتا إلى نهائي المسابقة، وفضلتا تحديد الفائز بلعبة «حجر ورقة مقص» الشهيرة.

وفازت آية عندما اختارت الحجر، بينما اختارت شقيقتها ساية المقص، وشارك في البطولة أكثر من 800 طفل وطفلة تتراوح أعمارهم بين 8 و11 عاما من كافة المدن الكازاخية.

المصرى اليوم

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