«الصحفيين»: 26 يونيو بدء الدورة التدريبية للمتقدمين لجدول «تحت التمرين»

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أعلنت لجنة التدريب بنقابة الصحفيين، عن افتتاح الدورة التدريبية للمتقدمين للجنة القيد لجدول تحت التمرين، بداية من 26 يونيو الجاري، على أن تعلن أسماء كل مجموعة أسبوعيا عبر موقع النقابة، وفق الترتيب الأبجدى كما وردت من لجنة القيد.

وشددت نقابة الصحفيين على سداد مصروفات التدريب بخزينة النقابة، مشيرة إلى أنه يسمح بدفع المصروفات بالتقسيط على دفعتين الأولى قبل بداية التدريب، والدفعة الثانية بعد شهر.

وأكد مجلس النقابة، برئاسة ضياء رشوان- في وقت سابق- حرصه على مصائر شباب الصحفيين العاملين في عدد من الصحف الجديدة، التي تقدمت إلى نقابة الصحفيين للحصول على قرار باعتمادها في لجنة القيد، مضيفا أنه قرر اتخاذ قرار غير مسبوق في تاريخ النقابة بمد فترة تقديم الأوراق للجنة القيد تحت التمرين حتى العاشر من شهر مايو لتصل مدة فتح الباب إلى ما يقرب من أربعة شهور، لإتاحة الفرصة لشباب الصحفيين للتقدم لها فور الانتهاء من الفحص النهائى، والمنصف لهذه الصحف.