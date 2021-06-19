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رونالدو يدخل تاريخ اليورو برقم جديد أمام ألمانيا

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رونالدو يدخل تاريخ اليورو برقم جديد أمام ألمانيا رونالدو يدخل تاريخ اليورو برقم جديد أمام ألمانيا

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واصل كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، ضرب الأرقام القياسية بعد نجاحه في التسجيل لمنتخب بلاده في شباك ألمانيا، مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز آرينا، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وبحسب «أوبتا» للإحصائيات، فإن هذا الهدف يحمل الرقم 19 لكريستيانو رونالدو في بطولتي وكأس الأمم الأوروبية.

وأضافت الشبكة، أنه لا يوجد أي لاعب وصل لهذا الرصيد قبل كريستيانو رونالدو، سوى النجم الألماني السابق ميروسلاف كلوزه.أما شبكة «سكواكا» للإحصائيات، فقد أشارت إلى أن رونالدو أصبح أول لاعب في تاريخ اليورو يسجل 3 أهداف أو أكثر في 3 نسخ من البطولة (2012، 2016، 2020).

ويعد هذا الهدف هو الثالث لكريستيانو رونالدو صاحب الـ36 عامًا في النسخة الحالية لكأس الأمم الأوروبية، بعد تسجيله هدفين ضد المجر.

المصرى اليوم

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