أخبار عاجلة

طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
كشري: مهمتي صعبة مع الانتاج وبيراميدز لا يستحق التعادل -
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.. وهدف دي ماريا في شباك السامبا.. فيديو -
أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي -
المقاصة يجهز مفاجاة للأهلي في مواجهة اليوم -
الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة -
وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

نيمار يسخر من أحد ملاعب كوبا أمريكا

Print
نيمار يسخر من أحد ملاعب كوبا أمريكا نيمار يسخر من أحد ملاعب كوبا أمريكا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وجه نيمار دا سيلفا، نجم منتخب البرازيل لكرة القدم، رسالة ساخرة تحدث فيها عن أحد ملاعب بطولة كوبا أمريكا 2021.

ونشر نيمار، السبت، صورة له عبر حسابه على «إنستجرام»، من مباراة بيرو التي انتهت بفوز البرازيل برباعية نظيفة، وعلق عليها: «الاحتفال بهدف الأمس على العشب الجميل لنيلتون.. رجاء اصلحوا العشب».

وأشار نيمار في تغريدته إلى ملعب «نيلتون سانتوس»، في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو، وسبق لمدرب البرازيل أدينور ليوناردو باتشي «تيتي»، أن أعرب عن استيائه أيضا من أرضية الملعب، بعد المباراة الأخيرة.

وتقام البطولة على 5 ملاعب برازيلية، بعد أن تم سحب الاستضافة من كولومبيا والأرجنتين، وتتصدر البرازيل المجموعة الثانية في البطولة، برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن كولومبيا صاحبة المركز الثاني.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية

طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية

ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور

ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور

عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي

عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي

عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي

عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي