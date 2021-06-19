نيمار يسخر من أحد ملاعب كوبا أمريكا

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وجه نيمار دا سيلفا، نجم منتخب البرازيل لكرة القدم، رسالة ساخرة تحدث فيها عن أحد ملاعب بطولة كوبا أمريكا 2021.

ونشر نيمار، السبت، صورة له عبر حسابه على «إنستجرام»، من مباراة بيرو التي انتهت بفوز البرازيل برباعية نظيفة، وعلق عليها: «الاحتفال بهدف الأمس على العشب الجميل لنيلتون.. رجاء اصلحوا العشب».

وأشار نيمار في تغريدته إلى ملعب «نيلتون سانتوس»، في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو، وسبق لمدرب البرازيل أدينور ليوناردو باتشي «تيتي»، أن أعرب عن استيائه أيضا من أرضية الملعب، بعد المباراة الأخيرة.

وتقام البطولة على 5 ملاعب برازيلية، بعد أن تم سحب الاستضافة من كولومبيا والأرجنتين، وتتصدر البرازيل المجموعة الثانية في البطولة، برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن كولومبيا صاحبة المركز الثاني.