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استشاري: 50% من الرجال يعانون من الضعف الجنسي بعد هذا السن

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استشاري: 50% من الرجال يعانون من الضعف الجنسي بعد هذا السن استشاري: 50% من الرجال يعانون من الضعف الجنسي بعد هذا السن

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قال الدكتور خالد حافظ، استشاري أمراض الذكورة والضعف الجنسي، إن ضعف الانتصاب يعني عدم حدوث انتصاب بصورة تكفي لإقامة علاقة ترضي الطرفين.

وتابع «حافظ»، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء السبت، أنه لا توجد أي دراسة حول نسبة الضعف الجنسي في ، ولكن هناك دراسة أمريكية تتحدث بأن أكثر من 50% من الذكور فوق الـ50 عامًا يعانون من درجة من ضعف الانتصاب.

ولفت إلى أن نسبة ضعف الانتصاب في مصر أعلى مما كشفته عنه الدراسة الأمريكية سالفة الذكر، مشيرًا إلى أن هناك شبابا يعاني من ضعف الانتصاب، خاصة إذا كان يعاني من السكر من النوع الأول.

المصرى اليوم

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