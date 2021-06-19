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أعلن المدرب التونسي للمنتخب السوري نبيل معلول رحيله عن المنتخب السوري لكرة القدم وذلك بعد انتقادات حادة تزايدت خاصة عقب المباراة مع الصين.

ووصف معلول تجربته بأنها كانت «مليئة بالأمل»، وكتب عبر صفحته الشخصية في فيسبوك أنه لم يدخر فيها «جهدا من أجل تحقيق الحلم».

وقال إنه يعلن رحيله عن المنتخب «بكل الأسف» لتبقى «الذكريات الجميلة، ومحبة الشعب السوري محفورة في البال، وأرفق معلول صورة يشكر فيها سوريا ويقول: لن أنساكم.