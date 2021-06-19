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نبيل معلول يودع السوري: «لن أنساكم»

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نبيل معلول يودع المنتخب السوري: «لن أنساكم» نبيل معلول يودع السوري: «لن أنساكم»

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أعلن المدرب التونسي للمنتخب السوري نبيل معلول رحيله عن السوري لكرة القدم وذلك بعد انتقادات حادة تزايدت خاصة عقب المباراة مع الصين.

ووصف معلول تجربته بأنها كانت «مليئة بالأمل»، وكتب عبر صفحته الشخصية في فيسبوك أنه لم يدخر فيها «جهدا من أجل تحقيق الحلم».

وقال إنه يعلن رحيله عن المنتخب «بكل الأسف» لتبقى «الذكريات الجميلة، ومحبة الشعب السوري محفورة في البال، وأرفق معلول صورة يشكر فيها سوريا ويقول: لن أنساكم.

وبقي معلول يواجه انتقادات حادة في سوريا منذ أشهر، كان أبرزها الانتقاد الذي وجهه له رئيس الاتحاد الرياضي العام في سوريا فراس معلا الذي قال إن معلول لم يقدم شيئا للفريق.

وفي تصريحات نقلتها إذاعة شام إف إم المحلية حمل معلا معلول مسؤولية خسارة المنتخب السوري أمام الصين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وأضاف أن معلول لا يستحق المبالغ المالية، وهو ما رد عليه معلول بالقول إنه عمل مدة 15 شهرا دون أن يحصل على مستحقاته المالية.

وتعاقد اتحاد كرة القدم السوري مع معلول لموسمين في مارس 2020 مقابل مليون يورو، على أن يتم دفع 280 ألف يورو عند توقيع العقد والباقي على دفعات تصل إلى 30 ألف يورو شهريا، مع إضافات أخرى، منها علاوة قدرها 83 ألف يورو عند تأهل المنتخب للمرحلة التالية من التصفيات المزدوجة، و10% من مكافأة التأهل التي يحصل عليها الاتحاد السوري من الاتحاد الدولي «فيفا» بحال تأهله إلى المونديال، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

إلا أن الاتحاد لم يتمكن من دفع رواتب معلول المتراكمة، بسبب الحجز على أمواله المجمدة في الاتحادين الدولي والآسيوي.

المصرى اليوم

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