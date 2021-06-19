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قبيل انتهاء التسجيل بـ4 أيام.. أكثر من نصف مليون تقدّموا للحج

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قبيل انتهاء التسجيل بـ4 أيام.. أكثر من نصف مليون تقدّموا للحج قبيل انتهاء التسجيل بـ4 أيام.. أكثر من نصف مليون تقدّموا للحج
من المواطنين والمقيمين يحملون أكثر من 150 جنسية

قبيل انتهاء التسجيل بـ4 أيام.. أكثر من نصف مليون تقدّموا للحج

كشفت وزارة الحج أنه تمّ تسجيل أكثر من نصف مليون طلب تسجيل للحج عبر المسار الإلكتروني من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، يمثلون أكثر من 150 جنسية؛ بينهم 59% ذكور و41% إناث.

وكانت قد بدأت وزارة الحج والعمرة الأحد الماضي، وعبر البوابة الإلكترونية، استقبال طلبات الراغبين في التسجيل للحج؛ الذي يستمر حتى الساعة 10:00م من يوم الأربعاء المقبل 13 ذي القعدة 1442هـ؛ بالتحديد بعد أربعة أيام.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، أنه لا توجد أولوية للتسجيل المبكّر؛ وبإمكان الراغبين في التسجيل الدخول على الرابط الذي خصّصته وزارة الحج للتسجيل لأداء مناسك الحج لهذا العام من خلال الرابط التالي:
https://localhaj.haj.gov.sa

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت في وقت سابق، أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ، للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة المستجد (كوفيد-19) وظهور تحورات جديدة له.

وشددت على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.وزارة الحج والعمرة فيروس كورونا الجديد الحج ضيوف الرحمن لقاح كورونا موسم الحج المشاعر المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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