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نائب محافظ سوهاج يتفقد تطوير مقابر الحواويش الأثرية بأخميم

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نائب محافظ سوهاج يتفقد تطوير مقابر الحواويش الأثرية بأخميم نائب محافظ سوهاج يتفقد تطوير مقابر الحواويش الأثرية بأخميم

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تفقد اليوم الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، تطوير «مقابر الحواويش» الأثرية بدائرة مركز أخميم.

وقال نائب محافظ سوهاج- خلال الجولة التي رافقه فيها حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، وهلال زكي رئيس حي الكوثر- أن زيارة اليوم لمقابر الحواويش الأثرية تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي يتم تنفيذها لزيارة المواقع الأثرية وإبراز المقومات التاريخية لمحافظة سوهاج، لافتا إلى أن مقابر الحواويش الأثرية تم تطويرها مؤخرا ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد ، وشملت أعمال التطوير إنشاء إستراحة للزوار، ومظلة للسيارات، وسور للمنطقة، ودورات مياه، ودرج صاعد لأعلى الهضبة حتى المقابر، موجها الدعوة لأهالي سوهاج لزيارة المناطق الأثرية والتعرف على التاريخ العظيم والحضارة العريقة لسوهاج.

ونوه القاضى، بأن جبانة الحواويش من أبرز المواقع الأثرية بسوهاج، حيث تقع على بعد حوالي 10 كيلو مترات شرق سوهاج، وحوالي 7 كيلو مترات من مدينة أخميم، وكانت بمثابة جبانة رئيسية لها خلال الدولة القديمة، وتحتوي على أكثر من 800 مقبرة تعود إلى عصري الدولة القديمة (2494-2181 ق.م)، وعصر الإنتقال الأول (2181-2055 ق.م)، ومازالت تحتفظ ببعض النقوش والمناظر الجنائزية وتقديم القرابين والحياة اليومية والرقص والصيد والزراعة في أخميم القديمة.

المصرى اليوم

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