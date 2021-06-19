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الداخلية السورية: القبض على تعاط واتجار بالمخدرات في دير الزور

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الداخلية السورية: القبض على شبكة تعاط واتجار بالمخدرات في دير الزور الداخلية السورية: القبض على تعاط واتجار بالمخدرات في دير الزور

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أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على تعاط واتجار بالمواد المخدرة، وضبط كمية 12 كف حشيش إضافة إلى كمية من الحبوب المخدرة في دير الزور.

وأوضحت الوزارة أن فرع مكافحة المخدرات في دير الزور وعبر كمين محكم قبض على 5 أشخاص اعترفوا بأنهم يتعاطون مادتي الحشيش والحبوب المخدرة، ويتاجرون بها.

وتزايد انتشار المخدرات في سوريا خلال الأزمة المستمرة فيها، خاصة في المناطق التي تشهد انفلاتا أمنيا، وتنازعا في السيطرة عليها، بين القوات الحكومية أو الفصائل التي تدعمها الولايات المتحدة أو تركيا، كما في شرق الفرات وأرياف مناطق شمال سوريا.

المصرى اليوم

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