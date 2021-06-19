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رئيس مياه قنا يشهد استلام الدفعة الأولى من سيارات الكسح الجديدة

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شهد المهندس رجب عرفة خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا استلام الدفعة الأولى من سيارات الكسح سعة 20 متر مكعب وذلك للمساهمة في الخدمات الشاقة من أعمال كسح الصرف الصحى والإنجاز في أنهاء الاعطال

استلام اول دفعة من سيارات الكسح بقنا

وأضاف عرفه أن الشركة تواصل جهودها لتقديم خدمة مميزة للعملاء من خلال تطوير منظومة العمل بكافة أفرع الشركة مؤكداً جاهزية تلك السيارات للعمل للحفاظ على الجهود التي تبذلها الشركة في تطوير كافة المجالات مؤكدا أن الشركة تسعى دائماً لتوفير كافة السبل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن القنائى.

استلام اول دفعة من سيارات الكسح بقنا

حضر التسليم النائب محمد الجبلاوى عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الطاقة والذى أكد أن اط نواب مجلسى النواب والشيوخ بمحافظة قنا جميعهم يواصلون سعيهم لتحسين الخدمات المقدمة في كافة المجالات وأنهم شريك أساسى يساعد الشركة في تحقيق رسالتها في تقديم خدمات مميزة للمواطن القنائى الذي عانى مرارا من الإهمال في العهود السابقة والذى منحته الدولة في ظل القيادة السياسية الحكيمة أولى أهتماماتها لتوفير حياة كريمة .

وأوضح المهندس محمد على العيسوى مدير عام الإصلاح والصيانة أن الشركة تسلمت ثلاث سيارات كدفعة أولى من ثلاث دفعات لعمل تغطية متكاملة لأفرع الشركة من سيارات الكسح بتكلفة إجمالية بلغت ٨ ملايين و٤٠٠ الف جنية.

استلام اول دفعة من سيارات الكسح بقنا

واضاف أحمد فهمى رشاد مدير الحملات الميكانيكية أن الشركة بصدد تغطية شاملة لكافة أفرع الشركة بالمعدات التي تتناسب مع حجم المشروعات العملاقة بالمحافظة.

المصرى اليوم

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