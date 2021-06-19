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مسؤول إسرائيلي: اللقاحات التي أعادتها السلطة الفلسطينية سترمى في القمامة

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مسؤول إسرائيلي: اللقاحات التي أعادتها السلطة الفلسطينية سترمى في القمامة مسؤول إسرائيلي: اللقاحات التي أعادتها السلطة الفلسطينية سترمى في القمامة

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قال مسؤول كبير في وزارة الصحة الإسرائيلية إن اللقاحات التي أعادتها السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل وتشارف صلاحيتها على الانتهاء، سترمى في القمامة.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي للقناة 12 "لا أعرف كيف سنستخدم هذه اللقاحات بعد هذه الجولة".

ومع ذلك، ذكر مصدر سياسي إسرائيلي أن الاتصالات مع السلطة الفلسطينية لإبرام صفقة تبادل لقاحات كورونا لا تزال مستمرة، رغم إعلان الفلسطينية، الجمعة، إلغاءها إثر قرب انتهاء صلاحيتها.

وأكد المصدر الإسرائيلي لموقع "هآرتس" أن السلطة الفلسطينية عرفت بموعد انتهاء صلاحية اللقاحات قبل التوقيع على الصفقة، وأن إلغاء الصفقة جاء بعد الانتقادات الشعبية".

المصرى اليوم

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