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«أوقاف الأقصر»: اعتماد 10 مدارس علمية و40 مدرسة قرآنية 

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«أوقاف الأقصر»: اعتماد 10 مدارس علمية و40 مدرسة قرآنية  «أوقاف الأقصر»: اعتماد 10 مدارس علمية و40 مدرسة قرآنية 

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أعلنت مديرية أوقاف الأقصر، بقيادة الشيخ سيد عبدالدايم، أنه تم اعتماد 10 مدارس علمية على مستوى المديرية و40 مدرسة قرآنية، والعمل بها معلق نظرا لجائحة كورونا، كما تم اعتماد مركزين لإعداد محفظي القرآن الكريم، واعتماد واعظة متطوعة بالمديرية.

وأوضح عبدالدايم أنه تم اعتماد 9 مدارس من مدارس المساجد الجامعة الصيفية، وافتتاح مركز للثقافة الإسلامية بالمديرية، مضيفا أن هذه الأعمال ستشهد العمل الكامل بها بعد انحسار ، وذلك في إطار الحرص على السلامة العامة وصحة أهالي الأقصر.

المصرى اليوم

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