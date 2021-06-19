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محمد صديق: قوة الترجي في جمهوره.. وهؤلاء الأوراق الرابحة

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محمد صديق: قوة الترجي في جمهوره.. وهؤلاء الأوراق الرابحة محمد صديق: قوة الترجي في جمهوره.. وهؤلاء الأوراق الرابحة

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يرى محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، أن قوة فريق الترجي التونسي تتمثل في جمهوره، بالإضافة إلى ثلاثي خط الوسط.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي، مساء السبت، على رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «فريق الترجي ليس بالقوة التي كان عليها خلال السنوات الماضية»، مضيفًا: «قوة الفريق التونسي تتمثل في جمهوره».

وأضاف: «ثلاثي خط الوسط كوليبالي ومحمد على بن رمضان ورؤوف بن غيث، هم الأوراق الرابحة للنادي التونسي»، مضيفًا: «الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي سيساعد ثلاثي خط وسط الترجي، على اللعب بأريحية كبيرة، بعدما اعتمد على ثلاثة لاعبين في وسط الملعب».

المصرى اليوم

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