موعد إنطلاق مباراة الأهلي والترجي بعد تأجيلها بسبب شغب الجماهير التونسية

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أكدت شبكة بين سبورتس القطرية عبر مراسلها في أرضية ملعب الأهلي والترجي التونسي منذ قليل، أن لقاء دور نصف النهائي بين بطل مصر وتونس ستنطلق بعد نصف ساعة من موعدها الأصلي لتكون في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة بدلا من السادسة بتوقيت القاهرة.

حمدي المؤدب، رئيس نادي الترجي التونسي، حرص على النزول إلى أرضية ملعب حمادي العقربي برادس، للسيطرة على شغب جماهير الترجي التونسي في مدرجات ملعب المباراة.

وغادر لاعبو الفريقين وطاقم التحكيم ملعب المباراة، بسبب تعرض الجميع للاختناق نتيجة لإطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع داخل ملعب المباراة، للسيطرة على شغب جماهير الترجي قبل المباراة. ويلتقي الأهلي مع نظيره الترجي التونسي في السادسة مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.