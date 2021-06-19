رفع 70 طن مخلفات في فرشوط

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط بقنا، السبت، حملة موسعة لتطوير مخلفات الترع، تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

وأعلنت الوحدة المحلية، أنه تم رفع 70 طن مخلفات وناتج تطهير الترع، بطريق كوبري أولاد علي بفرشوط حتى كوبري المخالفة.

كانت الوحدة المحلية بفرشوط قد شنت حملة أعمال نظافة ورفع مخلفات بمركز ومدينة فرشوط بقرية العسيرات والنجوع التابعة لها، أسفرت عن رفع 8 أطنان قمامة، وشد وتركيب أسلاك لـ38 عمودا، وكشك قدرة 300 ك، بقرية العركي، ضمن خطة التنمية المحلية لهذا العام.

رفع مخلفات وقمامة بقنا