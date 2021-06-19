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وكيل «مشروعات النواب» تتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم صرف مستحقات نزع الملكية لأكثر من 130 أسرة في «فوه»

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وكيل «مشروعات النواب» تتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم صرف مستحقات نزع الملكية لأكثر من 130 أسرة في «فوه» وكيل «مشروعات النواب» تتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم صرف مستحقات نزع الملكية لأكثر من 130 أسرة في «فوه»

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تقدمت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي موجه لرئيس الوزراء ووزير التنمية الملحية، بشأن عدم صرف مستحقات نزع الملكية لأكثر من 130 أسرة بواقع 174 مليون جنية عن تنفيذ مشروع رافد أبوالروس – مطوبس- فوه.

وقالت «أبوالسعد»، في طلب الإحاطة، أنه قد أصدر القرار رقم 812 لسنة 2014 باعتبار طريق من رافد أبوالروس – مطوبس من أعمال المنفعة العامة بطول 16 كم وبعرض 21 م، يشمل الطريق على حارتى مرور وبكل إتجاه وجزيرة وسطى من الجانبين ويشمل كبارى علوية وسطحية وعدايات صرف ورى .

وأضافت أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق الربط لشبكة الطرق بين المحافظات ونقل الحركة مباشرة بين غرب كفر الشيخ وشرق البحيرة والطريق الدولى الساحلى، وخدمة المزارع السمكية والأراضى الزراعية وسهولة نقل منتجاتها.

وتابعت أنه بالرغم من قيام جهاز تعمير الساحل الشمالي بإيداع ثمن الأراضي الزراعية وإيجارها عن العام الزراعي 2019/2020 بمديرية المساحة بكفر الشيخ، إلا أن مديرية المساحة تتعنت ولم تقم بصرف ثمن الأراضي وإيجارها للملاك، بحجة أن أثناء التنفيذ وجدوا زيادات في الطريق، ولم يتم صرف ثمن الأراضي وإيجارها إلا بعد أن يتم عمل استدراك للقرار سالف الذكر والصادر من رئيس الوزراء للمساحات الزائدة.

وأكدت أنه لم يحصل أصحاب الأراضي على الثمن على الرغم من ان هناك خطاب صادر من مديرية المساحة بكفر الشيخ مؤرخ 14/2/2021 يفيد انه سوف يتم البدء في الإجراءات الفنية وإجراءات نزع الملكية... وحتى تاريخه لم ينفذ شيء!!

وطالبت النائبة ، بإصدار قرار رئيس الوزراء باستدراك المساحات الزائدة في طريق مشروع رافد أبوالروس – مطوبس- فوه المرحلة الثانية. وسرعة صرف ثمن الأراضي الزراعية المستولى عليها بموجب القرار سالف الذكر وإيجارها عن العام الزراعي 2019/2020.

المصرى اليوم

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