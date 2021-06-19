رسميًا.. تأجيل مباراة الترجي ضد الأهلي 30 دقيقة بسبب شغب الجماهير

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قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم، تأجيل مباراة الترجي والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، لمدة 30 دقيقة، وذلك بسبب أعمال الشغب التي حدثت من جماهير الترجي قبل دقائق من بداية المباراة.

وتدخل الأمن التونسي وأطلق العديد من قنابل الغاز المسيل للدموع داخل الملعب مما أدى إلى إختناقات بين لاعبي الأهلي وقت أداء الإحماء، وغادروا الملعب على الفوز ومعهم طاقم التحكيم.

ويبحث الجهاز الطبي للفريق عن حلول لإزالة عمليات الاختناق التي أصابت اللاعبين لعدم ‏التأثير عليهم في المباراة.

أعلن يتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي الذي سيخوض مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، أمام فريق الترجي التونسي، المقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق. خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج. خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وصلاح محسن ومحمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: على لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وأفشة وكهربا وحسين الشحات ووالتر بواليا ووليد سليمان.

ويخوض الأهلي مباراة الترجي الليلة؛ بهدف تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس في عقر داره، لتسهيل مهمة الفريق خلال مباراة العودة المقرر إقامتها في بالقاهرة في السادس والعشرين من يونيو الجاري.