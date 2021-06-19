أكاديمية النقل البحرى تحتفل بتخريج أولى دفعات فرع الشارقة غدا

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تحتفل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري- فرع خورفكان- الشارقة، غدا الأحد، بتخريج الدفعة الأولى من طلاب الفرع في تخصصات الهندسة والملاحة البحرية.

وينتمي الخريجون إلى ٦ جنسيات هي مصر والإمارات وعمان وسوريا واليمن وإيران.

ويشهد حفل تخرج الدفعة الأولى لطلاب فرع خورفكان الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار إن فرع الأكاديمية في خورفكان يمثل إضافة نوعية كبيرة للتعليم العالي المتخصص في النقل البحري والنقل الدولي واللوجستيات في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وإمارة الشارقة بوجه خاص والتي تتوفر بها بيئة علمية أكاديمية متكاملة، في تخصصات النقل البحري والتكنولوجيا والنقل الدولي واللوجستيات.

وأضاف عبدالغفار أن الأكاديمية بفرع بخورفكان حققت حلما بتوطين التكنولوجيا والمعرفة وتكوين الكادر العربي تعليقا وتدريبا حقيقيا متصل ومرتبط باحتياجات سوق العمل، مضيفا أن الفرع يعد خطوة رائدة كونه الفرع الأول من نوعه بمنطقة الخليج العربي، وذلك في إطار دور الأكاديمية الأصيل كأحد النماذج المشرقة للعمل العربي المشترك، فبعد 8 أشهر من قيام حاكم الشارقة وضع حجر الأساس بالعلم والإصرار والتخطيط، تحولت الجبال الصلبة إلى تحفة معمارية وظهر هذا الصرح الذي نفخر به اليوم بالعلم والإصرار والتخطيط ورؤية صاحب السمو حاكم الشارقة .