إزالة 5 مخالفات تعدي بمركزي سمالوط ودير مواس بالمنيا

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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، أزاله 5 مخالفات تعدي بمركزي سمالوط ودير مواس، بينها ٤ حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية، بمركز سمالوط، بإجمالي مساحة ٢٢٠ متر، بقرية طحا.

وأكد «المحافظ» قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس، حالة بناء في المهد على الاراض الزراعية بمساحة ١٢ سهم، بقرية الناصرية، التابع للوحدة المحلية ببني حرام، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات بمواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، واملاك الدولة، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية، والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.