إزالة 5 مخالفات تعدي بمركزي سمالوط ودير مواس بالمنيا

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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، أزاله 5 مخالفات تعدي بمركزي سمالوط ودير مواس، بينها ٤ حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية، بمركز سمالوط، بإجمالي مساحة ٢٢٠ متر، بقرية طحا.
وأكد «المحافظ» قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس، حالة بناء في المهد على الاراض الزراعية بمساحة ١٢ سهم، بقرية الناصرية، التابع للوحدة المحلية ببني حرام، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.
يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات بمواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، واملاك الدولة، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية، والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.