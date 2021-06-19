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الرجاء المغربي يختتم تدريباته قبل مواجهة بيراميدز

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الرجاء المغربي يختتم تدريباته قبل مواجهة بيراميدز الرجاء المغربي يختتم تدريباته قبل مواجهة بيراميدز

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اختتم فريق نادي الرجاء المغربي تدريباته مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي الرئيسي استعدادا لمواجهة بيراميدز في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستضيف بيراميدز نظيره المغربي في التاسعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في حين تجرى مباراة الإياب في التاسعة من مساء يوم ٢٧ يونيو الجاري على مركب محمد الخامس بكازبلانكا.

وخاض الفريق مرانه لمدة ساعة على الملعب الرئيسي للدفاع الجوي، وشهد العديد من التجهيزات للمواجهة الهامة الصعبة، من خلال تدريبات بدنية وتقسيمة بطول الملعب، وفرض المدرب السرية التامة على اللقاء بعدما سمح بوجود الإعلام لمدة ١٥ دقيقة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي.

المصرى اليوم

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