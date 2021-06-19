سمير كمونة: قوة الترجي أجبرت موسيماني على الإعتماد على الدفاع

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أكد سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يعتمد على التأمين الدفاعي خلال مواجهة الترجي التونسي.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي، مساء السبت، على ستاد رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز :«قوة المنافس، أجبرت موسيماني على الاعتماد على الدفاع، في ظل وجود خط هجوم قوي للفريق الترجي التونسي».

وأضاف :«موسيماني قرر الاعتماد على ثلاثة لاعبين في وسط الملعب، من أجل غلق مفاتيح اللعب على الترجي»، مضيفًا :«المدير الفني، قرر الاعتماد على لاعبين أصحاب سرعات كبيرة في خط الهجوم، من أجل تشكيل خطورة على الفريق التونسي في الهجمات المرتدة».