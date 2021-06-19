أخبار عاجلة

طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي -
المقاصة يجهز مفاجاة للأهلي في مواجهة اليوم -
الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة -
وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث» -
مشاهدة مباراة إيطاليا وإنجلترا بث مباشر في نهائي اليورو 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

سمير كمونة: قوة الترجي أجبرت موسيماني على الإعتماد على الدفاع

Print
سمير كمونة: قوة الترجي أجبرت موسيماني على الإعتماد على الدفاع سمير كمونة: قوة الترجي أجبرت موسيماني على الإعتماد على الدفاع

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يعتمد على التأمين الدفاعي خلال مواجهة الترجي التونسي.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي، مساء السبت، على رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز :«قوة المنافس، أجبرت موسيماني على الاعتماد على الدفاع، في ظل وجود خط هجوم قوي للفريق الترجي التونسي».

وأضاف :«موسيماني قرر الاعتماد على ثلاثة لاعبين في وسط الملعب، من أجل غلق مفاتيح اللعب على الترجي»، مضيفًا :«المدير الفني، قرر الاعتماد على لاعبين أصحاب سرعات كبيرة في خط الهجوم، من أجل تشكيل خطورة على الفريق التونسي في الهجمات المرتدة».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مسؤولو اندية واستاد المنصورة ينتقدون ارتفاع مبالغ «حق الانتفاع» ..و «رياضة النواب» تعدهم بالحل

مسؤولو اندية واستاد المنصورة ينتقدون ارتفاع مبالغ «حق الانتفاع» ..و «رياضة النواب» تعدهم بالحل

بدء أعمال الصيانة باستاد عبداللطيف أبورجيلة

بدء أعمال الصيانة باستاد عبداللطيف أبورجيلة

بعد الفوز بفضية فرنسا المفتوحة.. ميار شريف تخوض بطولة باستاد الدولية للتنس

بعد الفوز بفضية فرنسا المفتوحة.. ميار شريف تخوض بطولة باستاد الدولية للتنس

وزير الرياضة يكشف تفاصيل هدم ستاد المصري البورسعيدي لإعادة بنائه (فيديو)

وزير الرياضة يكشف تفاصيل هدم ستاد المصري البورسعيدي لإعادة بنائه (فيديو)