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"الحاجي" يحاضر عن "التصوير الفوتوغرافي الرياضي" في الأحساء

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"الحاجي" يحاضر عن "التصوير الفوتوغرافي الرياضي" في الأحساء "الحاجي" يحاضر عن "التصوير الفوتوغرافي الرياضي" في الأحساء
حضرها 20 مشاركًا ومشاركة

نظم المجلس الإعلامي الرياضي بالأحساء، التابع لفرع هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء، ثالث فعالياته هذا الموسم، ورشة عمل "التصوير الفوتوغرافي الرياضي"، في قاعة الجوهرة الحميان.

قدّم الورشة، علي بن أحمد الحاجي، بمقر الهيئة، وحضرها 20 مشاركًا ومشاركة.

وقبل بداية الورشة، رحّب رئيس المجلس جاسم بن أحمد الجاسم، بالمحاضر وجميع الحضور، وتمنى لهم الاستفادة من المحاضر الذي يُعد من خيرة المصورين على مستوى المملكة ويشار إليهم بالبنان.

واستهل "الحاجي" محاضرته، بعرض جزء من سيرته في مجال التصوير الفوتوغرافي الرياضي وخبرته الواسعة في المجال، ثم بدأ محاضرته بالحديث في عدد من النقاط التي تفيد المشاركين بالورشة، وبدأها بكيفية الدخول في مجال التصوير الرياضي، ثم كيفية تطوير المصور نفسه في هذا المجال وما هي الأدوات التي يستخدمها في التصوير وأبرز النقاط التي تطور المصور.

كما شرح للحضور المواقع التي من خلالها أخذ معلومات عن التصوير؛ فيما أوضح لهم النقاط التي يبتعدون عنها في التصوير وكيف يتنوع في التصوير الرياضي.

واختتم "الحاجي" محاضرته بعرض أبرز الصور التي التقطها في مشواره، سواء مع السعودي أو المباريات الرسمية داخل وخارج المملكة، وقد نالت إعجاب الحضور.

وفي النهاية، كرّم رئيس مجلس الإعلام الرياضي، جاسم الجاسم، المحاضر المصور علي الحاجي، في ختام تقديمه للحلقة الإثرائية "التصوير الفوتوغرافي الرياضي".

وثمّن "الجاسم" وأعضاء مجلس الإدارة، تواجد مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء عادل بن سعد الذكر الله، وتفاعله الكبير مع أنشطة المجلس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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