دراسة تثبت وجود ارتباط بين اللحوم الحمراء وسرطان القولون

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دعت لضرورة اتباع نظام غذائي متوازن

أثبتت دراسة حديثة، أن هناك ارتباطًا واضحًا بين الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والإصابة بسرطان القولون، عبر تسببها فيما يسمى "الألكلة" التي تسبب السرطان والوفاة.

وأكدت الدراسة الجديدة التي نشرتها مجلة "كانسر ديسكوفري" العلمية، أنه تم التوصل إلى تحديد خصائص الأضرار اللاحقة بالحمض النووي جرّاء اتباع نظام غذائي غني باللحوم الحمراء، وفق ما ذكر موقع "دوتشيه فيلا".

وأوضحت الدراسة أن هذه اللحوم مسرطنة بالفعل، فاتحةً الطريق أمام الكشف المبكر عن المرض وتطوير علاجات جديدة له، مبينة في الوقت ذاته أن هذا لا يعني الامتناع كلياً عن تناول اللحوم الحمراء، بل "الاعتدال واتباع نظام غذائي متوازن".

وأثبتت العديد من الأبحاث العلمية، في وقت سابق، وجود صلة بين سرطان القولون واللحوم الحمراء من خلال استبيانات عن العادات الغذائية للمصابين به.

غير أن الدراسات مرهونة إلى حدّ كبير بالبيانات التي تستند عليها، وفي عام 2019 أثار فريق من الباحثين الجدل، إذ شكك في دقة مقولة إن الإقلال من استهلاك اللحوم الحمراء يساهم في خفض الوفيات الناجمة عن السرطان.

بدوره، يرى ماريوس جياناكيس القائم على الدراسة أن "ثمة حتماً آلية" تجعل "اللحوم الحمراء مادة مسرطِنة".

واكتشف العلماء منذ مدة طويلة كيفية نشوء أورام سرطانية بفعل دخان السجائر، وكيفية تَسَبُب بعض الإشعاعات فوق البنفسجية التي تخترق الجلد بحصول تحوّر في الجينات يؤثر على كيفية نمو الخلايا وانقسامها.

ومن هذا المنطلق، عمل ماريوس جياناكيس وزملاؤه على ترتيب تسلسل الحمض النووي لـ 900 مريض بسرطان القولون، اختيروا من بين مجموعة من 280 ألف شخص شاركوا في دراسات على مدى سنوات شملت طرح أسئلة عليهم عن نمط حياتهم.

وهنا تكمن أهمية المقاربة التي اتبعتها هذه الدراسة في أن المشاركين لم يكونوا يعرفون أنهم سيصابون بهذا السرطان، خلافاً لتلك التي تُطرح فيها الأسئلة عن العادات الغذائية على أشخاص مصابين أصلاً.

وبحسب التحاليل المخبرية، فإن هناك تحوّرًا معيّنًا لم يسبق أن رُصد، لكنه يعود إلى نوع من التحوّر في الحمض النووي يسمى "الألكلة" أو ما تعرف في اللغة الإنجليزية بـ"Alkylation". ولا تصبح كل الخلايا التي تحتوي على هذا التحوّر سرطانية حكماً، وهي كذلك موجودة في عينات سليمة.

وتبيّن أن هذا التحوّر مرتبط إلى حدّ كبير باستهلاك اللحوم الحمراء سواء المصنّعة منها أو غير المصنّعة، قبل ظهور المرض. وفي المقابل، لم يظهر أي ارتباط مع استهلاك لحوم الدواجن أو الأسماك أو العوامل الأخرى التي تم فحصها.

وأوضح ماريوس جياناكيس أن "تناول اللحوم الحمراء يفرز مركّبات كيميائية يمكن أن تسبب الألكلة". وهذه المركّبات ناجمة عن الحديد الموجود بكثرة في اللحوم الحمراء أو من النترات الموجودة غالباً في اللحوم المصنعة.

وأظهرت الدراسة أن من بين الجينات الأكثر تأثراً بالألكلة تلك التي أشارت الدراسات السابقة إلى أنها الأكثر عرضةً للتسبب بسرطان القولون عند حدوث تحوّر فيها. وأوضح ماريوس جياناكيس أن مختلف هذه العناصر تشكّل مجتمعةً ملفاً متيناً، يشبه إلى حدّ ما عمل التحرّي.

كما أظهرت الدراسة أن المرضى الذين تحتوي أورامهم على أعلى مستويات الألكلة عرضة بنسبة 47 في المئة أكثر من الآخرين لخطر الوفاة.