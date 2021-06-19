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ارتفاع إصابات "كورونا" يضطر سلطنة عمان إلى إعادة فرض حظر التجول

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ارتفاع إصابات "كورونا" يضطر سلطنة عمان إلى إعادة فرض حظر التجول ارتفاع إصابات "كورونا" يضطر سلطنة عمان إلى إعادة فرض حظر التجول
يقيد حركة الأفراد والمركبات ويبدأ غدًا

ارتفاع إصابات

أعلنت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة، عن انتشار في سلطنة عمان، اليوم (السبت)، أن السلطنة ستعيد فرض حظر التجول، وستعلق جميع الأنشطة التجارية من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الرابعة صباحًا بعد ارتفاع إصابات "كوفيد-19".

وأوضحت "اللجنة" في بيان نقلته "رويترز"، أن الحظر الذي سيبدأ غدًا سيقيد حركة الأفراد والمركبات باستثناء خدمات توصيل الطلبات للمنازل.

وأظهرت أحدث أرقام وزارة الصحة الخميس الماضي، أن البلاد سجلت 2015 إصابة جديدة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 242.723؛ بينما بلغ إجمالي الوفيات 2.626 وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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