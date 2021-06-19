أخبار عاجلة

طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
كشري: مهمتي صعبة مع الانتاج وبيراميدز لا يستحق التعادل -
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.. وهدف دي ماريا في شباك السامبا.. فيديو -
أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي -
المقاصة يجهز مفاجاة للأهلي في مواجهة اليوم -
الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة -
وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النتائج النهائية.. "رئيسي" يفوز بانتخابات الرئاسة الإيرانية بنسبة 62%

Print
النتائج النهائية.. "رئيسي" يفوز بانتخابات الرئاسة الإيرانية بنسبة 62% النتائج النهائية.. "رئيسي" يفوز بانتخابات الرئاسة الإيرانية بنسبة 62%
مشاركة الناخبين الأدنى منذ تأسيس النظام عام 1979

النتائج النهائية..

أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية، اليوم (السبت) النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بفوز المرشح إبراهيم رئيسي، بحصوله على 61.95% من الأصوات؛ فيما بلغت نسبة المشاركة في عملية الاقتراع التي جرت الجمعة 48.8%، وهي الأدنى لاستحقاق رئاسي في تاريخ النظام الإيراني منذ تأسيسه عام 1979.

وهنّأ الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، إبراهيم رئيسي بالفوز؛ فيما تلقى هذا الأخير التهنئة من جميع منافسيه بالفوز؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ومع انتخاب "رئيسي" (60 عامًا)، يعود المحافظون الإيرانيون إلى السلطة بعد ثماني سنوات من حكم الإصلاحيين بقيادة حسن روحاني.

ويُعد الرئيس الإيراني الجديد المحافظ من بين المقربين من المرشد علي خامنئي، وكان أحد طلابه في إحدى المدارس الدينية بمدينة "مشهد"، وعيّنه مرات عديدة على رأس مناصب حساسة، أهمها رئيس السلطة القضائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة

الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة

الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة

الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة

تثبيت سعر البنزين يضع حدًّا للتقلبات ويواكب حرص ولي العهد على التخفيف عن كاهل المواطن

تثبيت سعر البنزين يضع حدًّا للتقلبات ويواكب حرص ولي العهد على التخفيف عن كاهل المواطن

تعرَّف على قصة صديقَيْن سعودي وعماني بدأت منذ الشباب ودامت أكثر من 30 عامًا

تعرَّف على قصة صديقَيْن سعودي وعماني بدأت منذ الشباب ودامت أكثر من 30 عامًا