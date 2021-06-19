بث مباشر لحظة بلحظة .. الترجي (0)-(0) الأهلي (الشوط الأول)

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يواجه النادي الأهلي مضيفه نادي الترجي التونسي اليوم السبت 19 يونيو 2021 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، في مباراة ينتظرها جمهور الفريقين الأكبر في إفريقيا .

ويبحث العديد من مشجعي الأهلي والترجي عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي لمتابعة المباراة فضائياً أو عبر شبكة الإنترنت من خلال أحد الروابط بالبحث عن مشاهدة مباراة الأهلي والترجي .

حراسة المرمى: محمد الشناوي.



خط الدفاع: على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق.



خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج.



خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وصلاح محسن ومحمد شريف.



ويجلس على دكة البدلاء كل من: على لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وأفشة وكهربا وحسين الشحات ووالتر بواليا ووليد سليمان.

وتمكن الأهلي من الصعود لمواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري الأبطال بعد تغلبه على صن داونز بنتيجة 3-1 بمجموع المباراتين.

من ناحية أخرى وصل الترجي التونسي بعد فوزه على شباب بلوزداد الجزائري 3 - 2 بعد التعادل في مباراتي الذهاب والإياب 2 - 2..

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 ؟ .



تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس مباريات دوري أبطال إفريقيا بشكل حصري حيث تمتلك حقوق بث مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي هى بي إن سبورتس 4 ، beIN SPORTS HD 4

تنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي في بث مباشر الساعة 6 مساء ً بتوقيت القاهرة والسابعة مساء بتوقيت السعودية .

تردد قناة beIN SPORTS HD 4 وتستطيع مشاهدة المباراة في بث مباشر

نايل سات 11548 أفقي 27500 5/6

أما على قمر سهيل سات فيكون التردد

سهيل سات 11585 عمودي 27500 2/3