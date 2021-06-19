النائب مصطفى بكري يلتقي قيادات وأطراف قرية أبوحزام بنجع حمادي (صور)

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قام النائب مصطفي بكري بجولة في شوارع قرية أبوحزام بنجع حمادي، التي شهدت أحداث عنف مؤخرا راح ضحيتها ١٢ شخصا وإصابة ٥ آخرين.

والتقى مصطفي بكري، النائب محمد كمال موسي وحسين بجاتو والداعيه عبدالمعطي أبوزيد والداعية أحمد الكلحي وعدد من عمد ومشايخ البلاد، وقام النائب بزيارة ديوان العوامر وديوان السعدية وديوان أبوالريش وزيارة ديوان الحاج عبدالصبور والد أحد الضحايا، بحضور العشرات من رموز العائلات وشبابها.

وتحدث في اللقاءات النائب مصطفي بكري الذي طالب بالإحتكام إلى القضاء العادل ونبذ الأزمات والمشاكل بين الجميع، حيث لقي كلام النائب دعما وتأييدا من كافة العائلات التي حضرت اللقاء، حيث أكدوا إحتكامهم إلى القضاء، ووجهوا إلى الشرطة وقيادات وزارة الداخليه الشكر على دورهم ودعمهم للأمن والإستقرار، مطالبين الحكومة بضرورة النظر إلى مشاكلهم، مؤكدين دعمهم للقيادة السياسية في مشروع حياة كريمة، مطالبين أن تكون قريتهم على خريطتها.

يذكر أن جولة النائب تمت في القريه دون أي حراسه أمنيه لأكثر من ساعتين.

جولة النائب مصطفى بكري في قرية أبو حزام

جولة النائب مصطفى بكري في قرية أبو حزام

جولة النائب مصطفى بكري في قرية أبو حزام

جولة النائب مصطفى بكري في قرية أبو حزام

جولة النائب مصطفى بكري في قرية أبو حزام