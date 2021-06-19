بعد اختناقهم من الغاز المسيل للدموع..لاعبو الأهلي يغادرون ملعب العقربي

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غادر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملعب حمادي العقربي برادس بسبب تعرضهم للاختناق وعدم قدرتهم على التنفس بسبب إطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير نادى الترجى فى المدرجات بعد دقائق من عمليات الإحماء.

ويضم تشكيل الأهلي كلًّا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، على معلول

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، حمدي فتحي

الهجوم: طاهر محمد، صلاح محسن، محمد شريف

ويجلس على دكة البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وأفشة وكهربا وحسين الشحات ووالتر بواليا ووليد سليمان.

ويحل الأهلي ضيفًا على فريق الترجي التونسي في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة على استاد حمادي العقربي في رادس.