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إختناقات بسبب «الغاز» بين لاعبي الأهلي قبل دقائق من مباراة الترجي (صور)

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إختناقات بسبب «الغاز» بين لاعبي الأهلي قبل دقائق من مباراة الترجي (صور) إختناقات بسبب «الغاز» بين لاعبي الأهلي قبل دقائق من مباراة الترجي (صور)

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شهد ملعب حمادي العقربي برادس، أعمال شغب من جماهير الترجي التونسي في مدرجات الملعب، وذلك قبل إنطلاق مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضطر الأمن التونسي لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع داخل ملعب حمادي العقربي برادس للسيطرة على شغب جماهير الترجي التونسي في المدرجات.

لاعبو الأهلي غادرو أرضية ملعب حمادي العقربي برادس بسبب تعرضهم للإختناق وعدم قدرتهم على التنفس بسبب اطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير نادي الترجي فى المدرجات

واستبعد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، الخماسى «سعد سمير وأجايي وناصر ماهر ومصطفي شوبير وأحمد رمضان بيكهام» من مواجهة الترجى التونسى، وأعلن موسيماني تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الترجي التونسي في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، على معلول

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، حمدي فتحي

الهجوم: طاهر محمد، صلاح محسن، محمد شريف

ويجلس على دكة البدلاء كل من: على لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وأفشة وكهربا وحسين الشحات ووالتر بواليا ووليد سليمان.

المصرى اليوم

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