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صبحي والرجوب يشهدان اليوم الرياضي.. ويتفقدان مركز شباب الجزيرة التعليم المدني

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صبحي والرجوب يشهدان اليوم الرياضي.. ويتفقدان مركز شباب الجزيرة التعليم المدني صبحي والرجوب يشهدان اليوم الرياضي.. ويتفقدان مركز شباب الجزيرة التعليم المدني

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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري ، ونظيره الفلسطيني الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، ورئيس اتحاد كرة القدم بدولة فلسطين ؛ اليوم الرياضي للمقيمين في ، احتفالاً باليوم العالمي للاجئ ، بمركز شباب الجزيرة ، والذي تنظمه المركزية للتنمية الرياضية" القاعدة الشعبية " بالتعاون مع هيئة تيردي زوم ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ، تحت شعار " معا نتعافي .. نتعلم .. نتألق " .

أكد وزير الشباب والرياضة المصري ، علي إقامة الاحتفالية كل عام بتنظبم يوم رياضي من وزارة الشباب والرياضة من أجل دعم المقيمين في مصر وتوفير الحماية لهم وإدراجهم في أنظمة الرعاية الصحية والتعليمية والرياضية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي أن اليوم الرياضي يهدف إلى إلقاء الضوء على حقوق المقيمين في مصر ودمجهم في المجتمع واستخدام الرياضة كاحدي القوي الناعمة لدعمهم نفسيًا واجتماعيا وتحسين أحوالهم المعيشية.

وقال وزير الشباب والرياضة الفلسطيني : " مصر هي الداعم والسند طوال العصور بموقعه في تاريخنا كعرب وكملسمبن ، ونعتز بإطلاق كلمة مقيمين علي اللاجئين في مصر ، ومصر كاملةةبقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح ، ووزارة الشباب والرياضة المصرية تستحق مننا كل شكر والتقدير ، ونتمني التوفيق للجميع ، ونراكم قريباً جميعكم في القدس " .

وأعرب المشاركين بالمهرجان عن سعادتهم البالغة باحتضان مصر لهم والعمل على دمجهم بشتي الطرق في المجتمع.

وتقوم وزارة الشباب والرياضة في يوم اللاجئ العالمي بتنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة بهدف دعم اللاجئين ، بمشاركة اللاجئون أنفسهم، والمجتمعات والمنظمات المجتمعية .

وعقب ذلك ، قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي برفقه الفريق جبريل الرجوب ؛ بجولة تفقدية داخل أروقة مركز شباب الجزيرة ، ومركز التعليم المدني، مشيداً الرجوب بالمشتوي الانشائي المتميز الذي وصلت له المنشآت الشبابية والرياضية في مصر .

المصرى اليوم

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