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وزير الشباب والرياضة المصري ونظيره الفلسطيني يشهدان فعاليات كأس الفراعنة الدولية للجمباز

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وزير الشباب والرياضة المصري ونظيره الفلسطيني يشهدان فعاليات كأس الفراعنة الدولية للجمباز وزير الشباب والرياضة المصري ونظيره الفلسطيني يشهدان فعاليات كأس الفراعنة الدولية للجمباز

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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري ونظيره الفلسطيني الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، ورئيس اتحاد كرة القدم بدولة فلسطين ؛ جانب من فعاليات بطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر ، بحضور الدكتور ايهاب امين رئيس اتحاد الجمباز ، والدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة .

أكد وزير الشباب والرياضة المصري أن نجحت ولاتزال تنجح في إبهار العالم من خلال تنظيم البطولات الدولية ومنها لليد والرماية والسلاح والجمباز واخرها كأس الفراعنة الدولية للجمباز والذي تم إدراجها ضمن الأجندة الدولية للاتحاد الدولي للجمباز .

فيما ذكر رئيس اتحاد الجمباز الدكتور إيهاب أمين أن البطولة تشهد إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود المشاركة من ، وتشهد البطولة مشاركة دول "أذربيجان - أوكرانيا - جورجيا - ملدوفا - اليونان - المجر - بولندا - إيطاليا - لبنان - - أوزبكستان - ومصر البلد المضيف" بإجمالي 373 لاعباً .

المصرى اليوم

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