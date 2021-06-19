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فرنسا تفشل في تجاوز عقبة المجر.. بسقوطه بفخ التعادل

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ضمن منافسات بطولة أمم أوروبا 2020

فرنسا تفشل في تجاوز عقبة المجر.. بسقوطه بفخ التعادل

أهدر الفرنسي فرصة التأهل المبكر إلى ثمن نهائي في بطولة كأس أوروبا 2020 بسقوطه بفخ التعادل الإيجابي بهدف لهدف من أمام مضيفه المجر على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة بودابست ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة بكأس أمم أوروبا.

بادر أصحاب الأرض بافتتاح التسجيل عن طريق أتيلا فيولا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وأدرك المنتخب الفرنسي التعادل بواسطة نجم برشلونة أنطوان غريزمان بالدقيقة 66 .

بهذه النتيجة رفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 4 نقاط بينما أضاف منتخب المجر أول نقطة لرصيده، مستفيدًا من مساندة جماهيرية قوية في مدرجات "بوشكاش أرينا" ليحافظ على آماله في التأهل للدور الثاني.

فرنسا تفشل في تجاوز عقبة المجر.. بسقوطه بفخ التعادل

فرنسا تفشل في تجاوز عقبة المجر.. بسقوطه بفخ التعادل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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