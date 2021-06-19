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يفاجئ فرجاني ساسي بهذا القرار

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الزمالك يفاجئ فرجاني ساسي بهذا القرار يفاجئ فرجاني ساسي بهذا القرار

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استقر مسؤولو نادي ، برئاسة حسين لبيب، على خصم جزء من مستحقات التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعدما رفض اللاعب استكمال موسمه مع النادي الأبيض.

وكان «ساسي» قد أعلن رحيله عن القلعة البيضاء، في صفقة انتقال لاعب حر، بعدما توصل إلى اتفاق مع أحد الأندية القطرية على الانضمام إليه في الموسم المقبل مقابل 3 ملايين يورو في الموسم الواحد.

وعلمت «المصري اليوم» أنه لا تزال المفاوضات مستمرة من جانب مسؤولي النادي الأبيض مع التونسى «ساسى» بشأن خصم جزء من مستحقاته المالية لعدم رغبته في استكمال الموسم مع النادى الأبيض، ومن المنتظر أن يصل اللاعب إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة لانهاء علاقته بشكل رسمي مع القلعة البيضاء.

يُذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة المقاصة، المقرر لها الثلاثاء المقبل، في إطار مباريات دور الثمانية من مسابقة كأس مصر.

المصرى اليوم

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