شغب من جماهير الترجي في المدرجات قبل مباراة الأهلي .. والأمن يطلق الغاز المسيل

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شهد ملعب حمادي العقربي برادس، أعمال شغب من جماهير الترجي التونسي في مدرجات الملعب، وذلك قبل إنطلاق مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضطر الأمن التونسي لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع داخل ملعب حمادي العقربي برادس للسيطرة على شغب جماهير الترجي التونسي في المدرجات.

الأمن التونسي يطلق قنابل غاز على الجماهير بعد أعمال شغب قبيل مباراة الأهلي و الترجي

واستبعد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، الخماسى «سعد سمير وأجايي وناصر ماهر ومصطفي شوبير وأحمد رمضان بيكهام» من مواجهة الترجى التونسى، وأعلن موسيماني تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الترجي التونسي في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، على معلول

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، حمدي فتحي

الهجوم: طاهر محمد، صلاح محسن، محمد شريف

ويجلس على دكة البدلاء كل من: على لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وأفشة وكهربا وحسين الشحات ووالتر بواليا ووليد سليمان.

ويحل الأهلي، ضيفًا على فريق الترجي التونسي في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة على استاد حمادي العقربي في رادس.