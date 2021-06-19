جمارك مطار شرم الشيخ الدولي تضبط تهريب كمية من بذور الماريجوانا المخدرة

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تمكنت رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي من ضبط محاولتى تهريب لكمية من بذور الماريجوانا المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وحسب بيان صحفى لمصلحة الجمارك أفاد بأنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة رقم خطوط شركة بيجاسوس رقم pc 632 القادمة من صبيحة اشتبه في راكبة وراكب برتغاليين قادمين من برشلونة ترانزيت- اسطنبول- شرم الشيخ حيث بدا عليهما القلق والإرتباك .

وتم تمرير أمتعتهما الشخصية على جهاز الفحص بأشعةX-RAY فتلاحظ وجود أجسام معتمة داخل الحقائب .

وبتفتيش الحقائب؛ تبين وجود ٤.٧٥٠ كجم من بذور الماريجوانا مخبأة في مخدات صغيرة ودبدوب أطفال داخل حقائب الراكبة، ووجود ٤.٧٠٠ كجم من بذور الماريجوانا مخبأة في مخدات صغيرة وفى دبدوب أطفال بين طيات ملابس الراكب بحقائبه بإجمالى ٩.٤٥٠ كيلو جرام من بذور الماريجوانا المخدرة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقم 14 و15 لسنة 2021 .