«يروجه المنبطحون».. أول تعليق من عبدالله رشدي عن الإغتصاب الزوجي

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قال الداعية الإسلامة الدكتور عبدالله رشدى، أن بعض المُنبطحين فِكْرياً للغربِ لا زال يُرَوِّجُ لما يُسمَّى بجريمة الاغتصاب الزوجي‬.

‏وأوضح «رشدى»، في تغريدة له على مواقع التواصل الإجتماعى، أن الامتناع عن الزوج دون عذرٍ حرامٌ، والعذر هو مرضٌ أو إرهاقٌ شديد تستحيلُ معه العلاقة أو العذر الشهري النسائي، وفاعلةُ ذلك ملعونةٌ، ولزوجِها تأديبُها على ذلك بالضرب غيرِ المُبرحِ بعد وعظِها وهجرِها، فإن استقامت بالمعروف فأهلاً وإن أَبَتْ أعادتْ له مهرَه وطلقها طلقةً بائنة.

وأضاف الداعية الأزهرى: «علِّموا بناتِكنَّ أنه كما من سوءِ العشرةِ أن يُقصِّرَ الزوجُ في واجباتِه قكذلك من سوء العِشرة أن تجعل المرأةُ زوجَها تحتَ رحمةِ مِزاجِها الخاصِّ تُدنيه متى شاءت وتُقصيه متى شاءتْ».

كانت ندى عادل طليقة مخرج الإعلانات والمغني تميم يونس، ظهرت في فيديو على «انستجرام»، وهي تبكي معلنة تعرضها للاغتصاب الزوجي، مشيرة إلى أنها ظلتلفترة تتجنب التحدث في موضوع الاغتصاب الزوجي على الرغم من تلقي طلبات عديدة بتناول هذه القضية.

وقالت عادل إنها تعرضت بشكل شخصي للاعتصاب الزوجي وأنها منزعجة من عدم توافر قانون في مصر لحماية الزوجة، كذلك هناك بعض الشيوخ يدافعون عن الاغتصاب الزوجي.

وأضافت: «فضلت عام كامل مش قادرة أواجه، ولما واجهته اعتذرلي وطلب مني أضربه عشان أكون أحسن».

وأشارت ندى عادل إلى أن متابعيها طلبوا منها الحديث عن الاغتصاب الزوجي، وأن الأمر ليس هينًا بالنسبة لها على الإطلاق، لأنه تجربة شخصية قاسية، كانت تحاول تجنبها.

فيما نفى الفنان تميم يونس واقعة اغتصاب زوجته في فيديو بثه على الانستجرام عبر خاصية الأستوري، مشدداً أن هذا الأمر لم يحدث.

ورد الفنان تميم يونس بطريقة غير مباشرة على ما نشر عنه في الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على لسان طليقته ندى عادل باغتصابها أثناء فترة زواجهما. وقال تميم: «هذا لم يحدث ولن يحدث، وهذا الكلام أول مرة أسمع عنه، وأسرتي كذلك، ولن أتخذ أي إجراء إلا في حال مقاضاتي»، وذلك في فيديوهات نشرها عبر خاصية ستوري بتطبيق أنستجرام.

وقال تميم: «ردا على الحاجات اللى بتسمعوها وبتتكب في الجرايد، والصحف، «دا محصلش»، وعمرة ما يحصل وأنا أول مرة أسمع عن حاجه زي كده، زي زيكم وعائلتي أول مرة تسمع عن حاجه زي كده.. مش هعمل أي إجراء قانوني غير حين تكون هناك تهمة واضحة«.