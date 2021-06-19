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سكحان: الرجاء في مهمة صعبة امام بيراميدز

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سكحان: الرجاء في مهمة صعبة امام بيراميدز سكحان: الرجاء في مهمة صعبة امام بيراميدز

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قال أسامة سكحان لاعب نادي الرجاء المغربي، إن فريقه مستعد تماما لخوض مباراة بيراميدز خاصة بعدما وفرت إدارة فريقه كافة الأمور والسفر للقاهرة بطائرة خاصة وفرت الكثير من الوقت والجهد بالنسبة للاعبين وأفراد الجهاز الفني كما أن الروح المعنوية مرتفعة في ظل النتائج الأخيرة المميزة التي يحققها الفريق في مختلف البطولات.

شدد لاعب الرجاء على أن الحالة المعنوية في أعلى مستوى وفريقه يخوض جميع المباريات في الدوري وأفريقيا من أجل الفوز والتأهل إلى الأدوار التالية ومواصلة المسيرة في بطولة كأس الكونفدرالية ولابد من العودة للمغرب بنتيجة جيدة تؤهله لبلوغ الدور النهائي ومواصلة المشوار نحو لقب البطولة.

لاعب الرجاء شدد على أن الفوز في مباراتي المجموعات على بيراميدز لا يعني مطلقا أن فريقه ضمن التأهل والفوز على الفريق المصري، مشددا على أنه فريق قوي للغاية ويمتلك مجموعة مهمة من اللاعبين أصحاب الخبرات والمهارة في مختلف المراكز وفريقه شاهد العديد من اللقاءات لهم ومستعد لتلك المواجهة بكل قوة.

المصرى اليوم

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