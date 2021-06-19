زي النهارده.. 19 يونيو 1944 «ضربة الديك الرومي»

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تعرف هذه الضربة التى وجهها سلاح الطيران الأمريكى للأسطول اليابانى بـ«معركة بحر الفلبين»، وهى جزء من الحرب العالمية الثانية، ومن حرب المحيط الهادى، وفى هذه المعركة وجهت حاملتاطائرات أمريكيتان ضربة قاصمة لحاملة طائرات يابانية، وقد دارت وقائع هذه المعركة فى بحر الفلبين "زي النهارده" فى 19 يونيو 1944.

واستمرت لليوم التالى، وكانت هذه المعركة قبالة جزر ماريانا، وأسفرت عن كارثة لبحرية الإمبراطورية اليابانيةالتى فقدت ثلاث حاملات طائرات وحوالى 600 طائرة، وانتهت بانتصار كبير وكاسح للأمريكيين، وكان له بالغ الأثرعلى موازين الحرب العالمية الثانية،وقبل هذه المعركة بعام وفى 1943 كانت الولايات المتحدة تهاجم الجزرالواقعة تحت السيطرة اليابانية، وفى 3مايو هاجم اليابانيون الأسطول الأمريكى فى المحيط الهادى.

وفى 12 يونيو بدأت الطائرات الأمريكية سلسلة من الغارات الجوية على ماريانا إلى أن ضرب الأمريكيون ضربتهم القاصمة للأسطول اليابانى فيما عرف باسم «ضربة الديك الرومى»، وتعود الخسائر الفادحة التى لحقت بالأسطول اليابانى إلى قِدَم الطائرات اليابانية، وعدم خبرة أفراد طاقم حاملة الطائرات اليابانية.

فى حين كانت البحرية الأمريكية تمتلك طائرات مقاتلة أكثر حداثة وتلقّى طاقمها تدريبات أفضل، فضلاًعما كان يتمتع به من خبرة قتالية،وفضلاًعن الدوريات الجوية القتالية الموجهة بالراداروكانت قيادة القوات البحرية اليابانية فى سبتمبر 1943 قد رأت أن الوقت قد حان لإعادة الهجوم فى منطقة المحيط الهادى حين كانت أمريكا تهاجم الجزر الواقعة تحت السيطرة اليابانية.