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«دور القيادة السياسية للحفاظ على حقوق في مياه النيل» .. سؤال النحو للدبلومات

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«دور القيادة السياسية للحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل» .. سؤال النحو للدبلومات «دور القيادة السياسية للحفاظ على حقوق في مياه النيل» .. سؤال النحو للدبلومات

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أدي طلاب الدبلومات الفنية، السبت، امتحان مادة اللغة العربية، وتسلم الطلاب كراسات امتحان التربية الدينية للإجابة عنها بالمنزل تنفيذًا لقرار وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار .

وتضمن سؤال النحو بامتحان اللغة العربية قطعة عن دور القيادة السياسية للحفاظ على حقوق التاريخية في مياه النيل.

ونص سؤال القطعة بفقرة النحو: «النيل سر الحياة، فما أروع الجهد الذي تقوم به القيادة السياسية في مصر ضمانًا لحقوقنا المائية. ويا أيها المصريون الحفاظ الحفاظ على النيل وإياكم وتلويثه».

المصرى اليوم

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